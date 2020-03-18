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Эксперты составили ТОП-10 кроссоверов стоимостью до 900 тыс. рублей

Популярность кроссоверов до сих пор растет стремительными темпами, что вынуждает многих покупателей обратить внимание на бюджетные SUV. Эксперты составили ТОП-10 "паркетных" внедорожников стоимостью до 900 тыс. рублей.

Несмотря на рост цен, на российском авторынке все еще можно приобрести дешевые кроссоверы. До сих пор наиболее доступным вариантом остается отечественный LADA 4x4. 3-дверная комплектация обойдется клиенту в 554 тысячи рублей, за которые он получит 1,7-литровый двигатель, мощностью 83 л.с., и поддержку полного привода. А вот за 670 тысяч рублей можно купить более эксклюзивную модель Chevrolet Niva с подобными спецификациями. Тройку лидеров закрывает Chery Tiggo 3 за 740 тысяч рублей, оснащенный 1,6-литровым мотором с 126-ю «лошадьми».

Говоря о сегменте SUV, нельзя не упомянуть бюджетный Renault Duster, за который российские дилеры просят до 741 тысячи рублей. Его характеристики включают в себя 1,6-литровый агрегат с отдачей в 114 л. с. В рейтинге также значились УАЗ «Хантер», LADA XRAY Cross и УАЗ «Патриот», которые можно приобрести за 752, 767, и 835 тысяч рублей соответственно. Наконец, в конец списка эксперты поставили Brilliance V3, Changan CS35, Chery Tiggo 4, FAW Besturn X40, Zotye T600, Hyundai Creta. Их диапазон цен варьировался от 839 до 972 тысяч рублей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:04

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