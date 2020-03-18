Эксперты составили ТОП-10 кроссоверов стоимостью до 900 тыс. рублей
Популярность кроссоверов до сих пор растет стремительными темпами, что вынуждает многих покупателей обратить внимание на бюджетные SUV. Эксперты составили ТОП-10 "паркетных" внедорожников стоимостью до 900 тыс. рублей.
Несмотря на рост цен, на российском авторынке все еще можно приобрести дешевые кроссоверы. До сих пор наиболее доступным вариантом остается отечественный LADA 4x4. 3-дверная комплектация обойдется клиенту в 554 тысячи рублей, за которые он получит 1,7-литровый двигатель, мощностью 83 л.с., и поддержку полного привода. А вот за 670 тысяч рублей можно купить более эксклюзивную модель Chevrolet Niva с подобными спецификациями. Тройку лидеров закрывает Chery Tiggo 3 за 740 тысяч рублей, оснащенный 1,6-литровым мотором с 126-ю «лошадьми».
Говоря о сегменте SUV, нельзя не упомянуть бюджетный Renault Duster, за который российские дилеры просят до 741 тысячи рублей. Его характеристики включают в себя 1,6-литровый агрегат с отдачей в 114 л. с. В рейтинге также значились УАЗ «Хантер», LADA XRAY Cross и УАЗ «Патриот», которые можно приобрести за 752, 767, и 835 тысяч рублей соответственно. Наконец, в конец списка эксперты поставили Brilliance V3, Changan CS35, Chery Tiggo 4, FAW Besturn X40, Zotye T600, Hyundai Creta. Их диапазон цен варьировался от 839 до 972 тысяч рублей.
Несмотря на рост цен, на российском авторынке все еще можно приобрести дешевые кроссоверы. До сих пор наиболее доступным вариантом остается отечественный LADA 4x4. 3-дверная комплектация обойдется клиенту в 554 тысячи рублей, за которые он получит 1,7-литровый двигатель, мощностью 83 л.с., и поддержку полного привода. А вот за 670 тысяч рублей можно купить более эксклюзивную модель Chevrolet Niva с подобными спецификациями. Тройку лидеров закрывает Chery Tiggo 3 за 740 тысяч рублей, оснащенный 1,6-литровым мотором с 126-ю «лошадьми».
Говоря о сегменте SUV, нельзя не упомянуть бюджетный Renault Duster, за который российские дилеры просят до 741 тысячи рублей. Его характеристики включают в себя 1,6-литровый агрегат с отдачей в 114 л. с. В рейтинге также значились УАЗ «Хантер», LADA XRAY Cross и УАЗ «Патриот», которые можно приобрести за 752, 767, и 835 тысяч рублей соответственно. Наконец, в конец списка эксперты поставили Brilliance V3, Changan CS35, Chery Tiggo 4, FAW Besturn X40, Zotye T600, Hyundai Creta. Их диапазон цен варьировался от 839 до 972 тысяч рублей.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:04