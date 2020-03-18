Ученые: Астероид Рюгу образовался во время "космического ДТП" из обломков пористого небесного тела





Один из руководителей проекта Маттиас Гротт считает Рюгу представителем группы астероидов, которые выполняют функцию “связующего звена” между скоплениями пыли и планетами. Зонд “Хаябуса-2” исследовал это космическое тело, а собранная информация позволила планетологам предположить, что оно появилось в результате “космического ДТП”. Дело в том, что на его поверхности имеется мало пыли и большое количество булыжников. Такую структуру, учитывая высокую пористость, эксперты объясняют тем, что Рюгу мог появиться в первые мгновения после создания Солнечной системы, а его “прародителями” могли оказаться “зародыши” планет.О верности собственных выводов астрономы смогут судить не ранее конца 2020, когда “Хаябуса-2” совершит посадку на Землю, имея на борту “чистые” образцы астероида, собранные в 2019 году.