Викторию Боню не пустили в самолет с огромным тортом: "Некомпетентные хамы"





В своем микроблоге в Instagram в разделе Stories Виктория Боня рассказала, что хотела привести дочери огромный торт к празднику, для этого она поменяла билет еще за пять дней до вылета. В итоге, прибыв в аэропорт, звезде пришлось ждать, а затем она и вовсе узнала, что билет подтвердили только за три минуты до вылета. Модель и звезда проекта "Дом-2" была возмущена подобным отношением со стороны работников аэропорта и назвала их "некомпетентными хамами".Виктории Боне все же удалось улететь во Францию, она взяла билет на "Эйр Франц", где ее без проблем пустили в самолет с тортом, однако из-за неприятностей бизнеследи пропустила стыковочный рейс в Ниццу.