Джиган воссоединился с Оксаной Самойловой и детьми после лечения в рехабе

За ситуацией в семье Джигана следили многие поклонники, которые переживали за будущее четверых детей. Ранее российский рэп-исполнитель со скандалом попал в реабилитационный центр, с которого вскоре выписался. Супруга звезды Оксана Самойлова сообщила на веб-платформе Instagram, что поддержит своего возлюбленного в "трудную минуту", хотя не знает, "как будут дальше развиваться их отношения". Артист решил успокоить поклонников, опубликовав видеоролик, в котором спокойно предложил своей жене кофе.Близкие к семье Джигана источники говорили, что причиной госпитализации рэпера стало его злоупотребление алкоголем и запрещенными веществами. В то же время Самойлова опровергла слухи о каком-либо рукоприкладстве со стороны артиста. Хотя официально пара еще не заявила о воссоединении, фанаты удостоверились в нормальном самочувствии Самойловой и Джигана. Некоторые комментаторы в соцсетях пожелали удачи многодетной семье, которая 18 февраля пополнилась четвертым ребенком.