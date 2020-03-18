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Последние новости: От коронавируса в Китае умерли 3237 человек

На данный момент в Китае в связи с распространением коронавируса умерли 3237 человек. Также за этот период было обнаружено 13 инфицированных.
Последние новости: От коронавируса в Китае умерли 3237 человек

За прошедшие 24 часа на территории КНР было установлено 11 летальных исходов от заражения опасным заболеванием. Таким образом число умерших теперь составляет 3237 человек. Согласно информации Государственного комитета Китая по вопросам здравоохранения, один из 13-ти новых зарегистрированных случаев заражения недугом не был завозным. С начала распространения коронавируса общее число столкнувшихся с болезнью в этой стране достигло 80 894, сейчас 8056 пациентов до сих пор проходят лечение, а 2622 находятся в тяжелом состоянии.

В городе Ухань, являющемся эпицентром вспышки инфекции, за сутки был зафиксирован 1 случай заражения, а количество поборовших болезнь достигло 812-ти граждан. При этом известно, что в Гонконге обнаружили 167 новых случаев инфицирования, задокументировали 4 смерти и 92 положительных исхода лечения.

На территории Тайваня находится 77 зараженных коронавирусом, 22 уже здоровых и 1 погибший. В Макао число столкнувшихся с заболеванием составило 13, 10 из них отпустили домой.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:32

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