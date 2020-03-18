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Австрийский курорт Ишгль стал эпицентром распространения коронавируса в Европе

Немецкое издание Der Spiegel сообщило, что австрийский горнолыжный курорт Ишгль стал эпицентром распространения коронавируса в Европе. Как выяснилось, бармен, работающий в одном из заведений комплекса, был заражен COVID-2019 и, вероятнее всего, причастен к инфицированию туристов.
Австрийский курорт Ишгль стал эпицентром распространения коронавируса в Европе

Согласно заметке, опубликованной немецкими журналистами, большинство отдыхающий на курорте уже заражены коронавирусом, в частности, жители скандинавских стран и Германии. Ввиду многочисленных обращений за медицинской помощью, специалистам удалось выяснить, как распространяется COVID-2019 в Ишгле. Кроме того, что бармен заведения «Китцлох» оказался болен и не был вовремя изолирован, вплоть до 15-го марта руководство комплекса не закрыло бары и кафе, а также не остановило работу подъемника.

Ввиду явного пренебрежения безопасностью туристов, несмотря на значительный рост случаев инфицирования, немецкие СМИ обвинили владельцев и управляющих горнолыжного курорта в желании нажиться на людях. Они убеждены, что власти Германии также виноваты в массовом заражении отдыхающих в Ишгле, так как вовремя не предприняли необходимые меры и бездействовали.

В то же время мэр федеральной земли Тироль отрицает обвинения со стороны журналистов. По его словам, австрийские власти все сделали правильно и в свое время.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 09:26

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