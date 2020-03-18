Австрийский курорт Ишгль стал эпицентром распространения коронавируса в Европе





Согласно заметке, опубликованной немецкими журналистами, большинство отдыхающий на курорте уже заражены коронавирусом, в частности, жители скандинавских стран и Германии. Ввиду многочисленных обращений за медицинской помощью, специалистам удалось выяснить, как распространяется COVID-2019 в Ишгле. Кроме того, что бармен заведения «Китцлох» оказался болен и не был вовремя изолирован, вплоть до 15-го марта руководство комплекса не закрыло бары и кафе, а также не остановило работу подъемника.Ввиду явного пренебрежения безопасностью туристов, несмотря на значительный рост случаев инфицирования, немецкие СМИ обвинили владельцев и управляющих горнолыжного курорта в желании нажиться на людях. Они убеждены, что власти Германии также виноваты в массовом заражении отдыхающих в Ишгле, так как вовремя не предприняли необходимые меры и бездействовали.В то же время мэр федеральной земли Тироль отрицает обвинения со стороны журналистов. По его словам, австрийские власти все сделали правильно и в свое время.