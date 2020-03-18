Эпидемиолог из Японии Сато Акихиро назвал безопасное расстояние между людьми при пандемии коронавируса
Эпидемиолог из Японии Сато Акихиро назвал безопасное расстояние между людьми, которое важно сохранять при пандемии коронавируса. Эта мера позволит существенно снизить риски заражения.
Сато Акихиро считает, что запрет на проведение мероприятий и массовые собрания не имеет смысла, если люди не соблюдают дистанцию. Он уверен, что дело не в числе собравшихся, а в том, как они ведут себя. В частности, риск повышается, если большое количество людей стоят близко друг к другу в непроветриваемом помещении и при этом разговаривают, поют или имеют другие тесные контакты друг с другом. Безопасной дистанцией, по словам японского врача, считается 1,5-2 метра. Риск уменьшается, если проводить собрания на улице и придерживаться указанного расстояния между людьми.
В своем выводе Сато Акихиро отметил, что запрет на проведение мероприятий по численности является бессмысленным, поскольку нужно контролировать дистанцию между гражданами. Число заразившихся в мире близится к 200 тыс. человек.
Сато Акихиро считает, что запрет на проведение мероприятий и массовые собрания не имеет смысла, если люди не соблюдают дистанцию. Он уверен, что дело не в числе собравшихся, а в том, как они ведут себя. В частности, риск повышается, если большое количество людей стоят близко друг к другу в непроветриваемом помещении и при этом разговаривают, поют или имеют другие тесные контакты друг с другом. Безопасной дистанцией, по словам японского врача, считается 1,5-2 метра. Риск уменьшается, если проводить собрания на улице и придерживаться указанного расстояния между людьми.
В своем выводе Сато Акихиро отметил, что запрет на проведение мероприятий по численности является бессмысленным, поскольку нужно контролировать дистанцию между гражданами. Число заразившихся в мире близится к 200 тыс. человек.