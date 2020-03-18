Эпидемиолог из Японии Сато Акихиро назвал безопасное расстояние между людьми при пандемии коронавируса





Сато Акихиро считает, что запрет на проведение мероприятий и массовые собрания не имеет смысла, если люди не соблюдают дистанцию. Он уверен, что дело не в числе собравшихся, а в том, как они ведут себя. В частности, риск повышается, если большое количество людей стоят близко друг к другу в непроветриваемом помещении и при этом разговаривают, поют или имеют другие тесные контакты друг с другом. Безопасной дистанцией, по словам японского врача, считается 1,5-2 метра. Риск уменьшается, если проводить собрания на улице и придерживаться указанного расстояния между людьми.В своем выводе Сато Акихиро отметил, что запрет на проведение мероприятий по численности является бессмысленным, поскольку нужно контролировать дистанцию между гражданами. Число заразившихся в мире близится к 200 тыс. человек.