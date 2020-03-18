Официальной причиной смерти Эдуарда Лимонова названо онкологическое заболевание





Официальные сведения относительно трагических событий предоставила пресс-служба незарегистрированной партии «Другая Россия», основателем которой был Лимонов. В последнее время поэт страдал от болезни, из-за которой перенес 2 хирургических вмешательства. При этом диагноз Эдуарда Вениаминовича не назывался.Публицист ушел из жизни 17-го марта, ему было 77 лет. Армен Гаспарян, комментируя данную ситуацию, назвал кончину Лимонова большой потерей.