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Звезда «Дом-2» Николай Должанский передумал жениться на Богдановой

На одном из последних выпусков проекта «Спаси свою любовь» Николай Должанский заявил, что изменил своё мнение по поводу сочетания браком с Екатериной Богдановой. По его словам, это взбалмошная дама сама не понимает, чего она хочет.
Звезда «Дом-2» Николай Должанский передумал жениться на Богдановой

Желания Екатерины Богдановой довольно разнообразны. То она хочет стать актрисой или певицей, чем вызывает огромное удивление у поклонников телешоу «Дом-2», а также вгоняет в шок ведущего Влада Кадони. То желает «золотые пелёнки» для своего незачатого пока ребенка, хотя у самой отсутствуют финансы, чтобы подобающе одеться, или, хотя бы, вымыть голову.

У Должанского, как оказалось, отсутствует загранпаспорт, и он не сможет вылететь на Сейшельские острова. Если так и случится и пара останется среди молодых людей в периметре, остальные участники телепроекта продолжат выводить из себя Екатерину и Николая едкими насмешками.

По мнению зрителей, Николай не может не понимать, что время, когда он был единственным «фриком» на проекте, давно закончилось, а его фанатка или невеста Екатерина Богданова не обладает ни талантами, не харизмой, не самокритикой.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:09

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