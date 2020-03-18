Звезда «Дом-2» Николай Должанский передумал жениться на Богдановой





Желания Екатерины Богдановой довольно разнообразны. То она хочет стать актрисой или певицей, чем вызывает огромное удивление у поклонников телешоу «Дом-2», а также вгоняет в шок ведущего Влада Кадони. То желает «золотые пелёнки» для своего незачатого пока ребенка, хотя у самой отсутствуют финансы, чтобы подобающе одеться, или, хотя бы, вымыть голову.У Должанского, как оказалось, отсутствует загранпаспорт, и он не сможет вылететь на Сейшельские острова. Если так и случится и пара останется среди молодых людей в периметре, остальные участники телепроекта продолжат выводить из себя Екатерину и Николая едкими насмешками.По мнению зрителей, Николай не может не понимать, что время, когда он был единственным «фриком» на проекте, давно закончилось, а его фанатка или невеста Екатерина Богданова не обладает ни талантами, не харизмой, не самокритикой.