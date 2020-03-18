Компания Apple выпустит 2 бюджетных смартфона iPhone 9 и iPhone 9 Plus





Корреспонденты издания 9to5mac обнаружили в системном коде новой ОС упоминание о 2-х аппаратах. В связи с этим они предположили, что Apple готовит не 1, а 2 новинки. Новые мобильные устройства уже назвали «убийцами восьмых». Согласно некоторым слухам, эта серия продукции компании получит название iPhone SE 2. Разработчики установят в смартфоны процессор A13 Bionic, использующийся в 11-х версиях, и вернут кнопку «Домой». Скорее всего, у iPhone 9 и 9 Plus снова будет функция распознавания Touch ID вместо Face ID.Показ моделей был запланирован на март, однако из-за эпидемии коронавируса представители компании перенесли его на неизвестный срок. О планах бренда выпустить бюджетный смартфон еще осенью сообщил аналитик Мин-Чи Ко.