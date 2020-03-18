Больной раком Александр Беляев пожаловался на резкое ухудшение состояния





Бессменный ведущий выпуска о погоде на НТВ, 71-летний Александр Беляев, длительное время лечится от рака легких, но прогресс шел медленно, несмотря на то, что артист придерживался всех рекомендаций врачей. Лишь в январе ему удалось стабилизировать показатели и отказаться от тяжелых препаратов. В марте он должен был отправиться на плановое обследование, но ощутил резкое ухудшение состояния. Сейчас Беляев плохо себя чувствует и страдает от слабости, но точные причины недомогания не раскрывает.Александр Беляев предпочитает жить за городом, считая, что чистый воздух и природа будут способствовать его восстановлению. Близкие артиста тоже проверили свой организм на онкологию ради профилактики. Несмотря на болезнь, телеведущий продолжает вести “Прогноз погоды”.