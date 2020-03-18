Звезда «Дом-2» Александра Черно негодует - проект захватили «фрики»
Участница телепроекта «Дом-2» Александра Черно не хочет обсуждать возникающие проблемы новой пары - Ирины Богдановой и Николая Должанского. Молодые люди сегодня желают бракосочетание, завтра обсуждают собственные песни, не могут решить, пора ли им заводить детей и вообще являются неадекватными людьми.
По словам Александры, телепроект был захвачен «фриками». Она считает, что Должанский компрометирует шоу и создаёт у поклонников ошибочное представление об остальных участниках «Спаси свою любовь».
В одном из последних эфиров Чернявская говорила своему супругу, что Николай Должанский работает на камеры и ловит хайп. По её мнению, Ирина живёт с Николаем не по любви, и из-за такого поведения поклонники перестанут верить в любовь остальных участников. Черно предложила бойкотировать пару в надежде, что та покинет периметр.
Сама Александра Черно уже не первый год держится на телестройке за счет того, что регулярно совершает эпатажные, а порой и отталкивающие выходки. Похоже, она не хочет расставаться с «пальмой первенства» и отдавать её Николаю. Кажется, именно желание остаться «нормальными фриками» на «Спаси свою любовь» и сподвигло Иосифа Оганесяна заплести афрокосички и изменить имидж.
По словам Александры, телепроект был захвачен «фриками». Она считает, что Должанский компрометирует шоу и создаёт у поклонников ошибочное представление об остальных участниках «Спаси свою любовь».
В одном из последних эфиров Чернявская говорила своему супругу, что Николай Должанский работает на камеры и ловит хайп. По её мнению, Ирина живёт с Николаем не по любви, и из-за такого поведения поклонники перестанут верить в любовь остальных участников. Черно предложила бойкотировать пару в надежде, что та покинет периметр.
Сама Александра Черно уже не первый год держится на телестройке за счет того, что регулярно совершает эпатажные, а порой и отталкивающие выходки. Похоже, она не хочет расставаться с «пальмой первенства» и отдавать её Николаю. Кажется, именно желание остаться «нормальными фриками» на «Спаси свою любовь» и сподвигло Иосифа Оганесяна заплести афрокосички и изменить имидж.