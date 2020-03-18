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Участник «Дом-2» Алексей Купин провел параллель между беременностью Майи Донцовой и их свадьбой

На телепроекте «Дом-2» супружеская пара Алексея Купина и Майи Донцовой давно мечтает завести ребенка. Не является секретом, что молодые люди активно планировали этот шаг, но жизнь внесла свои коррективы.
Участник «Дом-2» Алексей Купин провел параллель между беременностью Майи Донцовой и их свадьбой

Неделю назад Майя Донцова пережила довольно сложную хирургическую операцию. Теперь мечты о рождении ребенка придётся оставить на какое-то время. Как минимум до того момента, как Донцова не пройдёт полное восстановление после сложного вмешательства. Алексей видит в произошедшем аналогию с историей их свадьбы.

Напомним, что Алексей и Майя почти год пытались документально оформить свои отношения, но им долго не удавалось этого сделать. Молодой человек считает, что происходит повторение подобного развития событий. Но ни сам Алексей, ни его любимая девушка не расстаются с надеждой родить ребенка и стать ему замечательными и любящими родителями.

Как сказал Купин поклонникам пары, пока всё идёт не так гладко, как хотелось, но он верит, что всё будет хорошо и планы влюблённой пары обязательно сбудутся. Он пожелал поклонникам быть добрее, не сплетничать и делать больше добрых дел.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:30

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