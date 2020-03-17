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Константин Малофеев: поправки в Конституцию крайне важны для России

Известный представитель православного бизнеса Константин Малофеев, являющийся учредителем телеканала "Царьград", недавно провел выступление на церемонии открытия регионального мероприятия в Челябинске, проводимого Всемирным русским народным собором. По его словам, любой человек, желающий убрать Бога из Конституции, должен будет совершить революцию, пишет mk.ru
Константин Малофеев: поправки в Конституцию крайне важны для России

Замруководителя ВРНС напомнил о происходящих в стране изменениях, заключающихся в обсуждении поправок в российскую Конституцию. В данном процессе принимает участие множество официальных структур, включая президента РФ, представителей Госдумы, Конституционного суда и сената. В итоге все предложенные тезисы будут поставлены на всеобщее голосование. По словам Малофеева, такие поправки являются подтверждением правильного направления стратегии "Русская мечта 2050" - в ней базой государственной политики являются принципы народосбережения, заботы о молодом поколении и семейных постулатах.

Лидер ВРНС полагает, что важными являются все поправки. В частности, тезисы, касающиеся семьи, берут исток в традиционных нормах и являются залогом преемственности поколений. В свою очередь, поправка, касающаяся государствообразующего народа, обеспечит единство России, тем более, что в её пользу высказалось много малых народов, например, якуты и чеченцы.

Однако наиважнейшей поправкой Константин Малофеев все же назвал упоминание Бога в Конституции. По его мнению, теперь те, кто желает убрать Господа из основного закона, должен будет совершить революцию. Но эксперт уверен - страна не примет революционный путь и будет двигаться лишь вперед. Резюмируя свои откровения, православный лидер призвал россиян проголосовать за поправки в Конституцию, способные сделать страну сильнее.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 21:51

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