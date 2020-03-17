Константин Малофеев: поправки в Конституцию крайне важны для России





Замруководителя ВРНС напомнил о происходящих в стране изменениях, заключающихся в обсуждении поправок в российскую Конституцию. В данном процессе принимает участие множество официальных структур, включая президента РФ, представителей Госдумы, Конституционного суда и сената. В итоге все предложенные тезисы будут поставлены на всеобщее голосование. По словам Малофеева, такие поправки являются подтверждением правильного направления стратегии "Русская мечта 2050" - в ней базой государственной политики являются принципы народосбережения, заботы о молодом поколении и семейных постулатах.Лидер ВРНС полагает, что важными являются все поправки. В частности, тезисы, касающиеся семьи, берут исток в традиционных нормах и являются залогом преемственности поколений. В свою очередь, поправка, касающаяся государствообразующего народа, обеспечит единство России, тем более, что в её пользу высказалось много малых народов, например, якуты и чеченцы.Однако наиважнейшей поправкой Константин Малофеев все же назвал упоминание Бога в Конституции. По его мнению, теперь те, кто желает убрать Господа из основного закона, должен будет совершить революцию. Но эксперт уверен - страна не примет революционный путь и будет двигаться лишь вперед. Резюмируя свои откровения, православный лидер призвал россиян проголосовать за поправки в Конституцию, способные сделать страну сильнее.