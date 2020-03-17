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Наталья Ветлицкая рассказала об обстановке в Испании после введения карантина из-за коронавируса

Наталья Ветлицкая поделилась с поклонниками в Instagram сведениями о событиях в Испании. Певица сообщила, что местные жители не паникуют в связи с введением карантина из-за коронавируса.
Наталья Ветлицкая рассказала об обстановке в Испании после введения карантина из-за коронавируса

На данный момент Наталья Ветлицкая находится в этой стране, где наслаждается любимой погодой – дождем и пасмурностью. Оказалось, что звезда на карантине, как и все местные жители. Артистка назвала ситуацию спокойной. Люди отреагировали на распространение пандемии без паники, но начали скупать необходимые продукты “без особого ажиотажа”. Звезда посчитала странным, что все кассиры в супермаркетах во время наплыва покупателей отказались от масок и перчаток, а по прошествии нескольких дней обзавелись средствами защиты. Во время поездки в город за наличными деньгами Наталья Ветлицкая заметила пустынные улицы, что ей показалось необычным зрелищем.

Наталья Ветлицкая отметила, что в Испании исполняют требования правительства. Артистка отметила, что находится в заповеднике и тоже редко выбирается в город, как и большинство граждан.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:30

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