Маша Малиновская высмеяла нарисованную яичницу Ксении Бородиной: "Светская хроника"
Телеведущая Ксения Бородина несколько дней назад разместила на странице в Instagram фотографию, которую охарактеризовала хэштегом #моизавтраки. На тарелке у звезды проекта "Дом-2" была яичница с беконом, однако впоследствии Маша Малиновская разоблачила коллегу, показав, что это всего лишь рисунок.
Телеведущая Маша Малиновская в разделе Stories на своей странице в Instagram разместила адрес сайта, где предоставляют уже готовые фото. Как оказалось, по словам коллеги Бородиной, это всего лишь уже готовая картинка, которую звезда подставила в фотографию. Подписала сториз Малиновская выражением "Светская хроника", добавив, что инстахозяйки могут взять подобные методы себе на заметку.
Ксения Бородина же опубликовала снимок, где она сидит в розовом халате за столом. В подписи звезда проекта "Дом-2" добавила, что иногда любит побаловать себя и свою семью традиционным английским завтраком в виде яичницы с беконом.
Телеведущая Маша Малиновская в разделе Stories на своей странице в Instagram разместила адрес сайта, где предоставляют уже готовые фото. Как оказалось, по словам коллеги Бородиной, это всего лишь уже готовая картинка, которую звезда подставила в фотографию. Подписала сториз Малиновская выражением "Светская хроника", добавив, что инстахозяйки могут взять подобные методы себе на заметку.
Ксения Бородина же опубликовала снимок, где она сидит в розовом халате за столом. В подписи звезда проекта "Дом-2" добавила, что иногда любит побаловать себя и свою семью традиционным английским завтраком в виде яичницы с беконом.