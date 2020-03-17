Маша Малиновская высмеяла нарисованную яичницу Ксении Бородиной: "Светская хроника"

Телеведущая Маша Малиновская в разделе Stories на своей странице в Instagram разместила адрес сайта, где предоставляют уже готовые фото. Как оказалось, по словам коллеги Бородиной, это всего лишь уже готовая картинка, которую звезда подставила в фотографию. Подписала сториз Малиновская выражением "Светская хроника", добавив, что инстахозяйки могут взять подобные методы себе на заметку.Ксения Бородина же опубликовала снимок, где она сидит в розовом халате за столом. В подписи звезда проекта "Дом-2" добавила, что иногда любит побаловать себя и свою семью традиционным английским завтраком в виде яичницы с беконом.