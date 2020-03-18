АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мировой карантин: Международные мероприятия, отмененные из-за…
EUR 82.31 USD 73.89
Курс валют на 18.03.2020

Владимир Путин оценил рост цен на бензин в России

Путин прокомментировал сведения о повышении цен на бензин, отметив, что рост стоимости нефтепродуктов остается в рамках инфляции. Президент выступил в ходе совещания с правительством.
Владимир Путин оценил рост цен на бензин в России

Владимир Путин дал распоряжение правительству, чтобы там взяли под контроль стоимость нефтепродуктов. Однако он считает, что летнее дизельное топливо выросло в цене незначительно, а зимний вариант – “чуть побольше”. При этом повышение цен президент считает соответствующим инфляции. В частности, бензин стал дороже на 10% в условиях мирового снижения стоимости. В этом вопросе поручено разобраться главу Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.

Как известно, нефтяные котировки и курс рубля упали в результате отсутствия договоренностей по сокращению добычи. Несмотря на медленное восстановление цен, трейдеры высказывают опасения по поводу того, что принимаемые меры не смогут противодействовать рецессии мировой экономики.

+Дзен +Яндекс новости
Экономика / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Созданный учеными гидрогель помог очистить картины Джексона…
Владимир Путин оценил рост цен на бензин в…
«Больницы переполнены»: Ольга Куриленко рассказала о ситуации с коронавирусом в…
Алёну Хмельницкую 3,5 месяца не приглашали сниматься в…
Марина Анисина показала подросшего сына от Никиты…
«Золотая малина»: Хилари Дафф и Джон Траволта названы самыми худшими киноактерами…
Медики назвали полезные свойства одного пучка…
Ученые: Олени и лошади помогут сохранить вечную мерзлоту в…
Ученые научились расшифровывать древние письмена Ахеменидов с помощью искусственного интеллекта…
Новые факты о Новой Зеландии заставили ученых усомниться в истории её…
Ученые выяснили, что африканские летучие мыши заражены "сибирским"…
Продюсер Иосиф Пригожин предсказал ситуацию с коронавирусом пять лет…
Наталья Ветлицкая рассказала об обстановке в Испании после введения карантина из-за…
Яна Рудковская рассказала о выздоровевших после коронавируса…
Константин Малофеев: поправки в Конституцию крайне важны для…
Путин: «России удалось сдержать массовое распространение…
Маша Малиновская высмеяла нарисованную яичницу Ксении Бородиной: "Светская…
Британец заразился коронавирусом во время поездки в Италию с…
Ксения Бородина призвала артистов отказаться от концертов: " Не стоит пытаться заработать последнюю…
«Дети, где ваша мама?»: Вера Брежнева не смогла отличить Юлию Пересильд от дочерей во время…
Ученый Михаил Щелканов развенчал миф о «лабораторном» происхождении…
Максим Виторган и Нино Нинидзе прокомментировали слухи о свадьбе: "Не стоит воспринимать знаки…
«Корейцы-то откуда?»: Наталья Рудова рассказала о своей национальной…
Виктория Боня на фоне эпидемии коронавируса улетела во…
В Ленобласти под двери больницы подбросили мужчину с отрезанным детородным…
Имеющая нестандартное телосложение Любовь Толкалина боится делать операцию из-за…
Врачи из Китая перечислили главные ошибки коллег из других стран при лечении…
«Стал пожестче»: Дмитрий Ланской рассказал о травле после смерти Юлии…
Просмотреть все новости