Владимир Путин оценил рост цен на бензин в России





Владимир Путин дал распоряжение правительству, чтобы там взяли под контроль стоимость нефтепродуктов. Однако он считает, что летнее дизельное топливо выросло в цене незначительно, а зимний вариант – “чуть побольше”. При этом повышение цен президент считает соответствующим инфляции. В частности, бензин стал дороже на 10% в условиях мирового снижения стоимости. В этом вопросе поручено разобраться главу Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.Как известно, нефтяные котировки и курс рубля упали в результате отсутствия договоренностей по сокращению добычи. Несмотря на медленное восстановление цен, трейдеры высказывают опасения по поводу того, что принимаемые меры не смогут противодействовать рецессии мировой экономики.