Владимир Путин оценил рост цен на бензин в России
Путин прокомментировал сведения о повышении цен на бензин, отметив, что рост стоимости нефтепродуктов остается в рамках инфляции. Президент выступил в ходе совещания с правительством.
Владимир Путин дал распоряжение правительству, чтобы там взяли под контроль стоимость нефтепродуктов. Однако он считает, что летнее дизельное топливо выросло в цене незначительно, а зимний вариант – “чуть побольше”. При этом повышение цен президент считает соответствующим инфляции. В частности, бензин стал дороже на 10% в условиях мирового снижения стоимости. В этом вопросе поручено разобраться главу Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.
Как известно, нефтяные котировки и курс рубля упали в результате отсутствия договоренностей по сокращению добычи. Несмотря на медленное восстановление цен, трейдеры высказывают опасения по поводу того, что принимаемые меры не смогут противодействовать рецессии мировой экономики.
Владимир Путин дал распоряжение правительству, чтобы там взяли под контроль стоимость нефтепродуктов. Однако он считает, что летнее дизельное топливо выросло в цене незначительно, а зимний вариант – “чуть побольше”. При этом повышение цен президент считает соответствующим инфляции. В частности, бензин стал дороже на 10% в условиях мирового снижения стоимости. В этом вопросе поручено разобраться главу Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.
Как известно, нефтяные котировки и курс рубля упали в результате отсутствия договоренностей по сокращению добычи. Несмотря на медленное восстановление цен, трейдеры высказывают опасения по поводу того, что принимаемые меры не смогут противодействовать рецессии мировой экономики.