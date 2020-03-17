Ксения Бородина призвала артистов отказаться от концертов: " Не стоит пытаться заработать последнюю копейку"





Ксения Бородина в своем аккаунте в Instagram обратилась к звездам и организаторам концертов. Знаменитость отметила, что она полностью поддерживает правительство в мерах предосторожности и призывает соблюдать карантин не только на территории столицы, но и в других городах. Владельцы кинотеатров, концертных залов и других заведений должны проявить инициативу и не пытаться "заработать последнюю копейку", аргументируя, что у них зал на 49 мест, а не 50.Ксения Бородина добавила, что лучше заранее предпринять все возможные меры безопасности, а не ждать, пока ситуация станет критической, как в других странах Европы.