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Ксения Бородина призвала артистов отказаться от концертов: " Не стоит пытаться заработать последнюю копейку"

Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Бородина прокомментировала введение в Москве карантина и мер предосторожности против распространения коронавируса. Знаменитость вместе с мужем и детьми находится дома и призывает артистов и организаторов мероприятий отказаться от выступлений, а не пытаться "заработать последнюю копейку".
Ксения Бородина призвала артистов отказаться от концертов: " Не стоит пытаться заработать последнюю копейку"

Ксения Бородина в своем аккаунте в Instagram обратилась к звездам и организаторам концертов. Знаменитость отметила, что она полностью поддерживает правительство в мерах предосторожности и призывает соблюдать карантин не только на территории столицы, но и в других городах. Владельцы кинотеатров, концертных залов и других заведений должны проявить инициативу и не пытаться "заработать последнюю копейку", аргументируя, что у них зал на 49 мест, а не 50.

Ксения Бородина добавила, что лучше заранее предпринять все возможные меры безопасности, а не ждать, пока ситуация станет критической, как в других странах Европы.

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Добавил: Joker Сегодня, 20:59

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