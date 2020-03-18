Созданный учеными гидрогель помог очистить картины Джексона Поллока
Посредством нового гидрогеля стало возможным очистить картины авторства Джексона Поллока без риска их испортить. Собственную разработку представили ученые из севера Италии, которые делятся результатами первого применения средства.
Химики представили новый очиститель, который создавался с использованием поливинилового спирта, имеющего разные молекулярные массы. Посредством такого решения авторы проекта добились существенного улучшения внешнего вида работ художника из США “Горящие глаза” и “Двое”. Этот метод стал более безопасным по сравнению с традиционными, поскольку способствует сохранению здоровья реставраторов.
Одной из главных проблем при очистке картин становится удаление грязи с поверхности, поскольку в составе ряда красок имеют добавки, отличающиеся высокой чувствительностью к растворителям. Многие современные произведения не покрыты лаком, поэтому пыль и другой мусор скапливается прямо на слоях краски. Лишняя влага также может негативно сказаться на работе. Структура нового геля поглощает грязь благодаря испарению воды с противоположной стороны чистящего слоя. Исследование показало, что он помог аккуратно удалить грязь и не оставить другие вещества на полотне.
Химики представили новый очиститель, который создавался с использованием поливинилового спирта, имеющего разные молекулярные массы. Посредством такого решения авторы проекта добились существенного улучшения внешнего вида работ художника из США “Горящие глаза” и “Двое”. Этот метод стал более безопасным по сравнению с традиционными, поскольку способствует сохранению здоровья реставраторов.
Одной из главных проблем при очистке картин становится удаление грязи с поверхности, поскольку в составе ряда красок имеют добавки, отличающиеся высокой чувствительностью к растворителям. Многие современные произведения не покрыты лаком, поэтому пыль и другой мусор скапливается прямо на слоях краски. Лишняя влага также может негативно сказаться на работе. Структура нового геля поглощает грязь благодаря испарению воды с противоположной стороны чистящего слоя. Исследование показало, что он помог аккуратно удалить грязь и не оставить другие вещества на полотне.