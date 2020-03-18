Созданный учеными гидрогель помог очистить картины Джексона Поллока





Химики представили новый очиститель, который создавался с использованием поливинилового спирта, имеющего разные молекулярные массы. Посредством такого решения авторы проекта добились существенного улучшения внешнего вида работ художника из США “Горящие глаза” и “Двое”. Этот метод стал более безопасным по сравнению с традиционными, поскольку способствует сохранению здоровья реставраторов.Одной из главных проблем при очистке картин становится удаление грязи с поверхности, поскольку в составе ряда красок имеют добавки, отличающиеся высокой чувствительностью к растворителям. Многие современные произведения не покрыты лаком, поэтому пыль и другой мусор скапливается прямо на слоях краски. Лишняя влага также может негативно сказаться на работе. Структура нового геля поглощает грязь благодаря испарению воды с противоположной стороны чистящего слоя. Исследование показало, что он помог аккуратно удалить грязь и не оставить другие вещества на полотне.