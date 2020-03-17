Максим Виторган и Нино Нинидзе прокомментировали слухи о свадьбе: "Не стоит воспринимать знаки серьезно"





Нино Нинидзе и Максим Виторган долгое время не давали никаких комментариев и не рассказывали подробностей романа между ними. Тем не менее, сейчас пара уже не скрывает нежных чувств. В беседе с журналистами Виторган отметил, они не живут с Нинидзе вместе, однако часто проводят время, с удовольствием путешествуют и устраивают свидания.Нино Нинидзе добавила, долго она не могла привыкнуть к повышенному вниманию со стороны СМИ и расспросам журналистов касательно ее личной жизни, но теперь ни актриса, ни ее избранник внимания на подобные вопросы не обращают. По поводу обручального кольца Виторган добавил, что Нинидзе носит кольца на разных пальцах, а потому воспринимать это серьезно или считать свидетельством помолвки не стоит.