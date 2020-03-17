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Виктория Боня на фоне эпидемии коронавируса улетела во Францию

Звезда проекта "Дом-2" Виктория Боня на днях поразила поклонников заявлением о том, что коронавирус пойдет на пользу планете. Тогда звезду раскритиковали за то, что она якобы прячется от инфекции в России, хотя живет обычно в Европе. Тем не менее, бизнес-леди ответила, что улетела во Францию, несмотря на эпидемиологическую ситуацию.
Виктория Боня на фоне эпидемии коронавируса улетела во Францию

Виктория Боня все больше шокирует своих поклонников в Instagram. Сначала звезда проекта "Дом-2" отправилась в тропики, где пила напиток, который имеет непонятное происхождение, затем неоднозначно прокомментировала распространение коронавируса в мире. Пока все страны пытаются бороться с пандемией, Боня заявила, что инфекция пойдет на пользу планете, и сама она тоже готова умереть, если так произойдет.

Отвечая на критику фанатов, Виктория Боня заявила, что она улетела во Францию, хотя именно эта страна является одной из самых неблагоприятных, там ситуация с коронавирусом тяжелая, а инфекция распространяется очень быстро. Тем не менее, это все звезду реалити и бизнесвумен не пугает.

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Добавил: Joker Сегодня, 20:41

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