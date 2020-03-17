Виктория Боня на фоне эпидемии коронавируса улетела во Францию

Виктория Боня все больше шокирует своих поклонников в Instagram. Сначала звезда проекта "Дом-2" отправилась в тропики, где пила напиток, который имеет непонятное происхождение, затем неоднозначно прокомментировала распространение коронавируса в мире. Пока все страны пытаются бороться с пандемией, Боня заявила, что инфекция пойдет на пользу планете, и сама она тоже готова умереть, если так произойдет.Отвечая на критику фанатов, Виктория Боня заявила, что она улетела во Францию, хотя именно эта страна является одной из самых неблагоприятных, там ситуация с коронавирусом тяжелая, а инфекция распространяется очень быстро. Тем не менее, это все звезду реалити и бизнесвумен не пугает.