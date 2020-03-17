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Путин: «России удалось сдержать массовое распространение коронавируса»

Во вторник, 17 марта, в ходе проведения совещания с российским правительством Владимир Путин сделал ряд заявлений, связанных с пандемией. По словам президента, России массовое распространение опасного коронавируса удалось сдержать.



Как отметил Владимир Путин, вирусам государственные границы не страшны. Но глава РФ убежден, что в его стране ситуация находится под контролем. Российский президент призвал членов правительства и дальше работать «на опережение». Все ведомства, которые причастны к борьбе с нераспространением COVID-19, должны быть «мобильными и действовать слажено». Кроме этого, Путин подчеркнул необходимость наращивания количества средств индивидуальной защиты в стране. В первую очередь, это касается респираторных масок и антисептиков.

По словам российского главы, на федеральном и региональных уровнях вовремя были приняты необходимые меры, поэтому массового распространения COVID-19 удалось избежать. На сегодняшний день в России официально зафиксированы 114 случаев коронавируса. Пятерым пациентам уже удалось выздороветь, летальных исходов нет.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 21:30

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