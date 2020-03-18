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Алёну Хмельницкую 3,5 месяца не приглашали сниматься в кино

Алёна Хмельницкая пожаловалась поклонникам на то, что 3,5 месяца ее не приглашали сниматься в кино. Тем не менее буквально недавно актрисе поступило новое предложение, что значительно повысило ее самооценку.
Алёну Хмельницкую 3,5 месяца не приглашали сниматься в кино

Знаменитость не сильно переживает из-за карантина по причине коронавируса, ведь ее больше волнует тот факт, что о ней начали забывать в профессиональном плане. Как отметила Алёна Хмельницкая, ее популярность пошла на спад несколько месяцев назад, а вспышка заболевания не имеет к этому никакого отношения. Ранее артистка сетовала на нехватку работы и говорила, что 3,5 месяца сидит дома, читает книги, смотрит фильмы, не получая никаких предложений о съёмках. «Такого не было со мной в последние годы…» - делилась звезда отечественного кино.

Судя по всему, «страдания» Хмельницкой подошли к концу, так как недавно ей поступило интересное предложение. По словам актрисы, некоторое время назад она задумалась о возможных экспериментах со своей внешностью, чтобы как-то повлиять на возвращение былой востребованности. После того, как компания Netflix утвердила звезду на участие в новом проекте, ее самооценка повысилась.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:00

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