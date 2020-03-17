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Продюсер Иосиф Пригожин предсказал ситуацию с коронавирусом пять лет назад

В одном из интервью Иосиф Пригожин признался журналистам, что он предсказал ситуацию с коронавирусом, который сотрясает сейчас весь мир, пять лет назад. Продюсер неоднократно говорил своим близким и друзьям, что придет время, когда «все остановится» на планете.

Продюсер Иосиф Пригожин предсказал ситуацию с коронавирусом пять лет назад


К пандемии супруг Валерии относится достаточно философски, но не пренебрегает рекомендациями по поводу карантина и тщательной гигиены. Иосиф Пригожин отметил, что он не паникует, но ощущает ответственность, как сознательный гражданин. Во время вынужденной изоляции продюсер собирается заняться некоторыми бытовыми делами, которые из-за работы он откладывал на несколько лет. Кроме этого, Иосиф Пригожин продолжает развиваться и в творчестве. Несколько дней назад он рассказал о том, что записал со своим коллегой отличный материал.

Продюсер признался, что еще пять лет назад он знал, что мир однажды сотрясет «нечто», останавливающее все глобальные процессы на Земле. Естественно, муж Валерии не представлял, в какой именно форме это должно произойти. Но морально он был готов к тому, что наступит строгий карантин. Семья говорила продюсеру, что он «каркает», но все же правда оказалась на его стороне. Иосиф Пригожин призвал не паниковать и сказал, что главное – это мир и чтобы «над головами ракеты не полетели».

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 23:00

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