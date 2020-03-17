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Яна Рудковская рассказала о выздоровевших после коронавируса знакомых

Яна Рудковская прокомментировала ситуацию с коронавирусом. По словам телеведущей, ее знакомые, проживающие в Италии, уже выздоровели и сейчас прекрасно себя чувствуют.
Яна Рудковская рассказала о выздоровевших после коронавируса знакомых

Знаменитость на протяжении 2-х недель находилась на домашнем карантине после приезда из Парижа, где она посещала Неделю моды. После завершения самоизоляции Яна Рудковская решила подвести итоги, высказавшись о последних новостях по поводу COVID-19. Музыкальный продюсер не знает, как ей относится к данной ситуации, поскольку вокруг закрываются все школы и заведения. Сын звезды шоу-бизнеса Александр Плющенко переживает, что не успеет подготовиться к Олимпиаде, если ледовая площадка не будет работать. При этом все концерты и шоу переносятся на осень.

Рудковская призвала россиян уделять особое внимание родителям и пожилым близким людям, ведь они более подвержены возможности заразиться коронавирусом. Как сказала ведущая, жители РФ должны показать миру, что они могут быть сильными и непобедимыми. Кроме этого, она сообщила хорошие новости. Речь идет о вакцине против болезни, которую начали тестировать в США, Германии и Китае. Запустить лекарство в производство обещают к осени.

По словам супруги фигуриста, ее знакомые успешно выздоровели от коронавируса и сейчас их состояние в порядке. Как сказала продюсер, все зависит от иммунитета, поэтому она призвала фолловеров заниматься спортом и есть витамины. Фанаты выразили благодарность кумиру за ободряющий пост и отметили, что Россия справится с недугом.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 22:00

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