Марина Анисина показала подросшего сына от Никиты Джигурды

Актер и Марина Анисина хоть и не скрывают своих детей, но публикуют совместные фото с наследниками не очень часто. Поэтому фолловеры обрадовались, когда супруга Никиты Джигурды показала 11-летнего сына вместе с отцом. Многие отметили, что мальчик растет настоящим красавцем и очень похож на своих звездных родителей. Подписчики написали, что Мик-Анджель-Крист заметно повзрослел за последнее время и вытянулся. Им показалось, что в будущем сын станет копией своего знаменитого отца.Ранее Марина Анисина рассказывала, что ее сын и дочь, которую зовут Эва-Влада, занимаются теннисом. Дети Никиты Джигурды даже выигрывали свои первые соревнования, чему безмерно радовались. По словам фигуристки, она очень довольна профессиональным тренером, который занимается с ее наследниками.