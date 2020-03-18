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Марина Анисина показала подросшего сына от Никиты Джигурды

В своем микроблоге Instagram Марина Анисина опубликовала новый снимок, на котором показала подросшего сына от Никиты Джигурды. Спортсменка призналась, что это ее самые любимые мужчины.

Марина Анисина показала подросшего сына от Никиты Джигурды


Актер и Марина Анисина хоть и не скрывают своих детей, но публикуют совместные фото с наследниками не очень часто. Поэтому фолловеры обрадовались, когда супруга Никиты Джигурды показала 11-летнего сына вместе с отцом. Многие отметили, что мальчик растет настоящим красавцем и очень похож на своих звездных родителей. Подписчики написали, что Мик-Анджель-Крист заметно повзрослел за последнее время и вытянулся. Им показалось, что в будущем сын станет копией своего знаменитого отца.

Ранее Марина Анисина рассказывала, что ее сын и дочь, которую зовут Эва-Влада, занимаются теннисом. Дети Никиты Джигурды даже выигрывали свои первые соревнования, чему безмерно радовались. По словам фигуристки, она очень довольна профессиональным тренером, который занимается с ее наследниками.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 06:00

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