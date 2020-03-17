«Дети, где ваша мама?»: Вера Брежнева не смогла отличить Юлию Пересильд от дочерей во время танца
Юлия Пересильд поделилась в Instagram сюжетом, на котором станцевала вместе со своими дочерьми. Вот только Вера Брежнева не смогла отличить актрису от детей.
Возлюбленная Алексея Учителя приняла участие во флешмобе, чтобы поддержать группу Little Big, которая в этом году представит РФ на «Евровидении». Юлия Пересильд вместе с наследницами сняла ролик с хореографией в стиле популярного коллектива. Публикация получилась довольно веселая и позитивная, также она быстро распространилась по соцсетям. Некоторые фолловеры посоветовали артистке принять участие в международном конкурсе. Кроме этого, коллеги знаменитости по шоу-бизнесу оценили ее задорные танцы.
Вера Брежнева прокомментировала ролик и была щедра на комплименты в адрес звезды кино. Певица намекнула, что Пересильд в новом ролике тяжело отличить от ее дочерей, так хорошо выглядит звездная мать. Наследницам Учителя сейчас по 7 и 10 лет. Многие юзеры согласились с исполнительницей и написали, что актриса находится в отличной форме. Другие поблагодарили кумира за очередную порцию вдохновения.
Возлюбленная Алексея Учителя приняла участие во флешмобе, чтобы поддержать группу Little Big, которая в этом году представит РФ на «Евровидении». Юлия Пересильд вместе с наследницами сняла ролик с хореографией в стиле популярного коллектива. Публикация получилась довольно веселая и позитивная, также она быстро распространилась по соцсетям. Некоторые фолловеры посоветовали артистке принять участие в международном конкурсе. Кроме этого, коллеги знаменитости по шоу-бизнесу оценили ее задорные танцы.
Вера Брежнева прокомментировала ролик и была щедра на комплименты в адрес звезды кино. Певица намекнула, что Пересильд в новом ролике тяжело отличить от ее дочерей, так хорошо выглядит звездная мать. Наследницам Учителя сейчас по 7 и 10 лет. Многие юзеры согласились с исполнительницей и написали, что актриса находится в отличной форме. Другие поблагодарили кумира за очередную порцию вдохновения.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:55