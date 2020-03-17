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«Дети, где ваша мама?»: Вера Брежнева не смогла отличить Юлию Пересильд от дочерей во время танца

Юлия Пересильд поделилась в Instagram сюжетом, на котором станцевала вместе со своими дочерьми. Вот только Вера Брежнева не смогла отличить актрису от детей.
«Дети, где ваша мама?»: Вера Брежнева не смогла отличить Юлию Пересильд от дочерей во время танца

Возлюбленная Алексея Учителя приняла участие во флешмобе, чтобы поддержать группу Little Big, которая в этом году представит РФ на «Евровидении». Юлия Пересильд вместе с наследницами сняла ролик с хореографией в стиле популярного коллектива. Публикация получилась довольно веселая и позитивная, также она быстро распространилась по соцсетям. Некоторые фолловеры посоветовали артистке принять участие в международном конкурсе. Кроме этого, коллеги знаменитости по шоу-бизнесу оценили ее задорные танцы.

Вера Брежнева прокомментировала ролик и была щедра на комплименты в адрес звезды кино. Певица намекнула, что Пересильд в новом ролике тяжело отличить от ее дочерей, так хорошо выглядит звездная мать. Наследницам Учителя сейчас по 7 и 10 лет. Многие юзеры согласились с исполнительницей и написали, что актриса находится в отличной форме. Другие поблагодарили кумира за очередную порцию вдохновения.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:55

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