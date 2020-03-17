«Корейцы-то откуда?»: Наталья Рудова рассказала о своей национальной принадлежности

36-летняя актриса решила поучаствовать в флешмобе среди звезд шоу-бизнеса в Instagram. Аналогично поступили 37-летняя телеведущая и певица Анна Седокова, 34-летняя исполнительница Ольга Бузова, 24-летняя модель Анастасия Решетова и другие. Наталья Рудова испытала новое приложение Gradient. Сервис автоматически анализирует внешность по фотографии и определяет, какие национальности присутствуют в генофонде человека.Актриса поделилась скриншотом результата на своей странице в Сети и подписала его следующими словами:. Всего за семь часов после публикации пост собрал более 29 тысяч «лайков» и более 345 откликов. Прокомментировать запись Натальи Рудовой решились не только поклонники, но и коллеги. Юморист Михаил Галустян написал, чтобы актриса «ничего не выдумывала» и на самом деле у нее армянские корни. В то же время, фанаты сообщили о своем намерении тоже «проверить кто откуда».Как известно, приложение Gradient, проанализировав внешность Анны Седоковой, определило в ее чертах лица 72% бразильской национальности, 14% мексиканской, 13% шведской и 1% еврейской.