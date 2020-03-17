Ученый Михаил Щелканов развенчал миф о «лабораторном» происхождении коронавируса





Как отметил Михаил Щелканов, который работает в Школе биомедицины ДВФУ, в лабораторных условиях COVID-19 появиться не мог. Такое предположение общественность выдвинула из-за того, что коронавирус состоит из частей других вирусов. Но все они отлично между собой взаимодействуют, поэтому ученый говорит о том, что для доказательств этого мало. Также профессор отметил, что в лаборатории Уханя утечки произойти не могло, так как там отличная система наблюдения. В китайском институте ученые научились быстро определять, есть ли вирус в организме человека. Кроме этого, там тестируется эффективность предложенных медпрепаратов. Также Михаил Щелканов не верит в то, что COVID-19 вышел из рыбного рынка, расположенном в Ухане.Согласно данным на сегодняшний день, 17 марта, в мире более 185 тысяч человек заражены опасным вирусом. Ученые призывают жителей Земли проявлять осознанность и соблюдать гигиену. Во многих государствах уже ввели карантины и ограничили авиасообщения между странами.