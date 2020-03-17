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Имеющая нестандартное телосложение Любовь Толкалина боится делать операцию из-за сердца

В последнее время о Любови Толкалиной появляется много интересных новостей. На этот раз актриса рассказала журналистам о нестандартном телосложении, которое требует операции, однако звезда боится решаться на такой шаг из-за своего сердца.
Имеющая нестандартное телосложение Любовь Толкалина боится делать операцию из-за сердца

Еще во время учебы в институте знаменитость узнала об особенности своего скелета. Оказалось, у нее есть лишние ребра, что встречается примерно у 10% людей на Земле. В обычных случаях так называемые шейные ребра связаны с 6-м или 7-м позвонком. По словам Любови Толкалиной, такое нарушение вызывает невралгию, в частности головные боли, шум в ушах, проблемы со сном и головокружение. Чтобы облегчить нагрузку на тело, артистка занимается йогой вместо фитнеса. Ранее медики советовали звезде российского кинематографа делать операцию, однако она отказалась, так как боялась за сердце.

Несмотря на особенности своего телосложения, актриса живет полноценной жизнью. Толкалина любит показывать свое тело поклонникам и часто радует их откровенными снимками в Instagram.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:30

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