Алина Загитова отказалась от участия в “Ледниковом периоде” со звездами фигурного катания





Первый канал планировал отказаться от приглашения представителей шоу-бизнеса, которых в новом формате шоу должны были заменить фигуристы-парники. Участницами могли стать Елизавета Туктамышева, Мария Сотскова и Алина Загитова. Создатели шоу намеревались подобрать спортсменкам партнеров и дать возможность попробовать себя в парных номерах. Однако Загитова отказалась от такой идеи, что подтверждают сразу несколько инсайдеров. Они выразили мнение, что публика потеряла интерес к знаменитостям на коньках.Эксперты считают, что новый формат шоу во многом зависел от Алины Загитовой, а в связи с ее отказом Первый канал будет испытывать трудности. Имеются предположения, что руководство отменит премьеру в новом сезоне или снова изменит концепцию.