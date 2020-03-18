Медики назвали полезные свойства одного пучка зелени





Согласно проведенным исследованиям, петрушка ускоряет процесс выведения токсинов и снимает отечность, вызванную задержкой жидкости. Кроме того, данный вид зелени способен снизить уровень глюкозы в крови и риск развития сахарного диабета второго типа. Примечательно, что одном пучке полезного растения содержится больше витамина С, чем в лимоне.Укроп также должен быть неотъемлемой частью рациона. По словам медиков, благодаря своим волокнам зелень нормализует работу кишечника и снимает спазмы. Еще в 90-х годах заботливые мамы готовили отвар из пучка высушенного растения, чтобы облегчить колики малыша.Подобно сельдерею и петрушке укроп помогает при сильных головных болях и нормализует артериальное давление. Помимо вышеописанных свойств, врачи отметили бактерицидное действие кинзы, которую рекомендовано употреблять без термической обработки.В заключение медики подытожили, что всего один пучок зелени, добавленный в готовые блюда или съеденный в чистом виде, в разы снизит риски опасных заболеваний, повысит иммунитет и защитит от вирусов.