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Медики назвали полезные свойства одного пучка зелени

Зарубежные медики назвали полезные свойства одного пучка зелени. Они убеждены, что в укропе или петрушке есть все необходимое для здоровой работы пищеварительной системы организма.
Медики назвали полезные свойства одного пучка зелени

Согласно проведенным исследованиям, петрушка ускоряет процесс выведения токсинов и снимает отечность, вызванную задержкой жидкости. Кроме того, данный вид зелени способен снизить уровень глюкозы в крови и риск развития сахарного диабета второго типа. Примечательно, что одном пучке полезного растения содержится больше витамина С, чем в лимоне.

Укроп также должен быть неотъемлемой частью рациона. По словам медиков, благодаря своим волокнам зелень нормализует работу кишечника и снимает спазмы. Еще в 90-х годах заботливые мамы готовили отвар из пучка высушенного растения, чтобы облегчить колики малыша.

Подобно сельдерею и петрушке укроп помогает при сильных головных болях и нормализует артериальное давление. Помимо вышеописанных свойств, врачи отметили бактерицидное действие кинзы, которую рекомендовано употреблять без термической обработки.

В заключение медики подытожили, что всего один пучок зелени, добавленный в готовые блюда или съеденный в чистом виде, в разы снизит риски опасных заболеваний, повысит иммунитет и защитит от вирусов.

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Наука / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 04:00

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