Туристы из России не могут покинуть Филиппины из-за карантина
Примерно 90 туристов из России не могут покинуть филиппинский остров Себу. Как сообщается, есть риск, что они не смогут вернуться домой до снятия карантина.
Как распорядились власти Филипинн, туристам необходимо покинуть страну в течение 72 часов. Тем не менее неясно, как этого добиться, ведь остров вследствие коронавируса теперь отрезан от мира и люди не могут добраться до международного аэропорта, расположенного в Маниле. Ранее правительство дало обещание прислать за туристами самолёт, но желающих улететь было много, а потому воздушное судно никто не дождался. Наряду с этим губернатор острова решил с 18 марта по апрель закрыть все аэропорты.
Консул РФ на Филиппинах пообещал, что 17 марта всех граждан доставят в Манилу. Тем не менее, по словам россиян, все находятся в Себу без какой-либо информации. Вместе с тем посольство России разместило пост, в котором извинилось за неудобства и попросило не паниковать. Ранее в представительстве подчёркивали: есть большой риск, что туристы не смогут вернуться домой до снятия карантина, тем не менее делается всё возможное, чтобы не допустить подобной ситуации.
Как распорядились власти Филипинн, туристам необходимо покинуть страну в течение 72 часов. Тем не менее неясно, как этого добиться, ведь остров вследствие коронавируса теперь отрезан от мира и люди не могут добраться до международного аэропорта, расположенного в Маниле. Ранее правительство дало обещание прислать за туристами самолёт, но желающих улететь было много, а потому воздушное судно никто не дождался. Наряду с этим губернатор острова решил с 18 марта по апрель закрыть все аэропорты.
Консул РФ на Филиппинах пообещал, что 17 марта всех граждан доставят в Манилу. Тем не менее, по словам россиян, все находятся в Себу без какой-либо информации. Вместе с тем посольство России разместило пост, в котором извинилось за неудобства и попросило не паниковать. Ранее в представительстве подчёркивали: есть большой риск, что туристы не смогут вернуться домой до снятия карантина, тем не менее делается всё возможное, чтобы не допустить подобной ситуации.