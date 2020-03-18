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Ученые: Олени и лошади помогут сохранить вечную мерзлоту в Арктике

Ученые из Университета Гамбурга установили, что переселение в Арктику оленей и лошадей поможет сохранить вечную мерзлоту. Жизнедеятельность животных производит на почву охлаждающий эффект.
Ученые: Олени и лошади помогут сохранить вечную мерзлоту в Арктике

Ученые рассказали, что потеря вечной мерзлоты в Арктике, происходящая в связи с постепенными изменениями климата, может повлечь выделение большого количества парниковых газов. Последние только ускорят глобальное потепление. Исследователи сообщили, что в теории 80% всей вечной мерзлоты в мире можно сберечь до конца этого столетия. Но без задействования каких либо мер до этого времени возможна потеря по минимуму ее половины.

20 лет назад ученые в качестве эксперимента поселили на северо-восток Якутии стада бизонов, лошадей и оленей. В течение всего этого времени специалисты наблюдали за тем, как их жизнедеятельность влияет на почву. В тех местах в зимнее время температура воздуха ниже, нежели температура почвы, а снег не дает возможности холодному воздуху доходить до мерзлоты. Когда животные топчутся и разгребают снег, то увеличивается возможность охлаждения поверхности.

Ученые сообщили, что без задействования необходимых мер, температура почвы повысится на 3,8 градуса Цельсия, а переселение в Арктику животных снизит нагревание на 44 % - до 2,1 градуса. Таким образом они позволят сохранить 80% мерзлоты.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 03:00

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