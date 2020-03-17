«Стал пожестче»: Дмитрий Ланской рассказал о травле после смерти Юлии Началовой





Выяснилось, что все началось после телешоу Малахова, во время которого отец артистки обвинил ее экс-мужа в причастности к кончине дочери. Как сказал тогда Виктор Началов, бывший участник коллектива «Премьер-министр» заставлял знаменитость пить средства для похудения, а из-за постоянной критики у нее возникли сложности с психикой. Родитель был уверен, что все проблемы в его семье начались из-за Дмитрия Ланского. После такого заявления последний столкнулся с волной травли со стороны поклонников исполнительницы. Они начали писать ему большое количество сообщений с угрозами, желали музыканту смерти. Через год после трагических событий он рассказал, как пережил эту ситуацию.По словам артиста, он понял, что в жизни есть много неприятный людей, с которыми нужно вести себя жестче, что и делал Ланской. Его очень удивило, как в студиях различных телепроектов люди могут лгать. Сейчас композитор уверен, что шумиха вокруг смерти певицы появилась не просто так, а, чтобы не дать общественности узнать о более важной информации. Как утверждает экс-избранник Началовой, кто-то «проплачивал» этот ажиотаж.