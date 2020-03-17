Врачи из Китая перечислили главные ошибки коллег из других стран при лечении коронавируса





Они призвали своих коллег использовать максимальную защиту при уходе за пациентами, имеющими диагноз CoVID-19. Из-за пренебрежения правилами растет количество заразившихся среди медперсонала, что усугубляет проблему. Отмечается, что в первые недели января заразились тысячи медиков, принимавших участие в борьбе с эпидемией в Ухане, а более 40 из них скончались. Чаще всего страдали отоларингологи и окулисты, поскольку имели более тесный контакт с пациентами.Медики рекомендуют вовремя делать тесты на наличие вируса, поскольку в первое время человек может не знать о своем диагнозе и распространять вирус среди своего окружения. Ошибкой они считают отказ от проведения анализов, что практикуется в Индии и Индонезии. Также специалисты призвали быть бдительными, если вспышка оказалась локализована, поскольку это не отменяет новых случаев заражения.