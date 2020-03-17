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Врачи из Китая перечислили главные ошибки коллег из других стран при лечении коронавируса

Врачи из Китая назвали главные ошибки своих коллег из других стран при лечении коронавируса. Оказалось, что медики из Европы используют недостаточную защиту во время работы.

Они призвали своих коллег использовать максимальную защиту при уходе за пациентами, имеющими диагноз CoVID-19. Из-за пренебрежения правилами растет количество заразившихся среди медперсонала, что усугубляет проблему. Отмечается, что в первые недели января заразились тысячи медиков, принимавших участие в борьбе с эпидемией в Ухане, а более 40 из них скончались. Чаще всего страдали отоларингологи и окулисты, поскольку имели более тесный контакт с пациентами.

Медики рекомендуют вовремя делать тесты на наличие вируса, поскольку в первое время человек может не знать о своем диагнозе и распространять вирус среди своего окружения. Ошибкой они считают отказ от проведения анализов, что практикуется в Индии и Индонезии. Также специалисты призвали быть бдительными, если вспышка оказалась локализована, поскольку это не отменяет новых случаев заражения.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:24

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