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Скончалась вдова космонавта Юрия Гагарина Валентина

Сегодня, 17 марта, стало известно о том, что скончалась вдова Юрия Гагарина Валентина. Согласно данным пресс-центра ЦПК, супруга советского летчика-космонавта умерла после перенесенного обширного инсульта в возрасте 84 лет.

Скончалась вдова космонавта Юрия Гагарина Валентина


Валентина Гагарина появилась на свет в Оренбурге в 1935 году. Она училась в местном медучилище, после чего стала работать в лаборатории при Центре управления полетами. За первого космонавта нашей планеты она вышла замуж в 1957 году, в браке родились дочери Галина и Елена. После того, как в 1968 Юрий Гагарин погиб, она начала работать в Звездном городке в лаборатории ЦУПа на должности лаборанта-биохимика. После смерти супруга вдова отказывалась давать интервью. Валентина Гагарина соглашалась только на то, чтобы принимать участие в мероприятиях, которые были посвящены первому космонавту. Супруга написала книгу «108 минут и вся жизнь», в которой поделилась своими воспоминаниями о погибшем в авиакатастрофе муже.



Свои последние годы вдова Юрия Гагарина провела в Звездном городке, расположенном в Подмосковье. Месяц назад у нее диагностировали обширный инсульт. Валентину Гагарину прооперировали и удалили ей тромб. Но, видимо, в силу возраста организм не выдержал. Сведений о дате и месте проведения похорон пока нет.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:11

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