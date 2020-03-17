Скончалась вдова космонавта Юрия Гагарина Валентина





Валентина Гагарина появилась на свет в Оренбурге в 1935 году. Она училась в местном медучилище, после чего стала работать в лаборатории при Центре управления полетами. За первого космонавта нашей планеты она вышла замуж в 1957 году, в браке родились дочери Галина и Елена. После того, как в 1968 Юрий Гагарин погиб, она начала работать в Звездном городке в лаборатории ЦУПа на должности лаборанта-биохимика. После смерти супруга вдова отказывалась давать интервью. Валентина Гагарина соглашалась только на то, чтобы принимать участие в мероприятиях, которые были посвящены первому космонавту. Супруга написала книгу «108 минут и вся жизнь», в которой поделилась своими воспоминаниями о погибшем в авиакатастрофе муже.Свои последние годы вдова Юрия Гагарина провела в Звездном городке, расположенном в Подмосковье. Месяц назад у нее диагностировали обширный инсульт. Валентину Гагарину прооперировали и удалили ей тромб. Но, видимо, в силу возраста организм не выдержал. Сведений о дате и месте проведения похорон пока нет.