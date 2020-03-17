В России с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 6,1%





Введенные изменения были опубликованы на официальном портале правовой информации. Известно, что коэффициент индексации составит 1,061, а в силу утвержденное Мишустиным постановление вступит с 1 апреля 2020 года. Размер пенсий россиян увеличится на 6,1%. Пенсионному фонду страны поручено уведомить территориальные органы об изменениях.Как известно, в этом году россияне уже получали индексацию выплат на 6,6%, а в силу данные изменения вступили с 1 января.