В России с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 6,1%
С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1%. Михаил Мишустин утвердил данный коэффициент и поручил Пенсионному фонду уведомить территориальные центры об изменениях.
Введенные изменения были опубликованы на официальном портале правовой информации. Известно, что коэффициент индексации составит 1,061, а в силу утвержденное Мишустиным постановление вступит с 1 апреля 2020 года. Размер пенсий россиян увеличится на 6,1%. Пенсионному фонду страны поручено уведомить территориальные органы об изменениях.
Как известно, в этом году россияне уже получали индексацию выплат на 6,6%, а в силу данные изменения вступили с 1 января.
Введенные изменения были опубликованы на официальном портале правовой информации. Известно, что коэффициент индексации составит 1,061, а в силу утвержденное Мишустиным постановление вступит с 1 апреля 2020 года. Размер пенсий россиян увеличится на 6,1%. Пенсионному фонду страны поручено уведомить территориальные органы об изменениях.
Как известно, в этом году россияне уже получали индексацию выплат на 6,6%, а в силу данные изменения вступили с 1 января.
Экономика / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:00