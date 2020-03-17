Андрей Бурковский рассказал о тяжелом периоде болезни жены и детей из-за пневмонии

По словам актера, когда они приехали в больницу, то в инфекционном отделении не оказалось мест. Поэтому ее положили в отдельную палату в кардиологии. Жена Андрея Бурковского пролежала семь дней, даже не вставая, и принимала антибиотики. Это было в начале года, а сын актера переболел пневмонией в конце декабря. Дочь, к счастью, отделалась острым бронхитом. При этом, болезнь у возлюбленной знаменитости развилась в течение нескольких часов. Андрей Бурковский отметил, что все эти симптомы очень ему напоминают коронавирус. Актер считает, что всплеск этой странной болезни был в стране в начале зимы, но никто и не знал об этом.Звезда сериала «Звоните ДиКаприо» призвал подписчиков не поддаваться панике. Он убежден, что все-таки нужно придерживаться правил безопасности, а именно чаще мыть руки, есть витамины, не посещать места скопления людей. Но важно не пребывать в состоянии стресса и страха, так как эти чувства разрушают человека и уничтожают здравый смысл.