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Андрей Бурковский рассказал о тяжелом периоде болезни жены и детей из-за пневмонии

В своем микроблоге Instagram Андрей Бурковский рассказал о том, что еще зимой его жена и дети очень тяжело переболели пневмонией и острым бронхитом. Супруга буквально падала на землю, у нее была температура под 40 и сухой кашель.

Андрей Бурковский рассказал о тяжелом периоде болезни жены и детей из-за пневмонии


По словам актера, когда они приехали в больницу, то в инфекционном отделении не оказалось мест. Поэтому ее положили в отдельную палату в кардиологии. Жена Андрея Бурковского пролежала семь дней, даже не вставая, и принимала антибиотики. Это было в начале года, а сын актера переболел пневмонией в конце декабря. Дочь, к счастью, отделалась острым бронхитом. При этом, болезнь у возлюбленной знаменитости развилась в течение нескольких часов. Андрей Бурковский отметил, что все эти симптомы очень ему напоминают коронавирус. Актер считает, что всплеск этой странной болезни был в стране в начале зимы, но никто и не знал об этом.

Звезда сериала «Звоните ДиКаприо» призвал подписчиков не поддаваться панике. Он убежден, что все-таки нужно придерживаться правил безопасности, а именно чаще мыть руки, есть витамины, не посещать места скопления людей. Но важно не пребывать в состоянии стресса и страха, так как эти чувства разрушают человека и уничтожают здравый смысл.

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Культура / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:54

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