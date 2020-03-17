«Кем я только не кажусь по национальности. Шпион хренов!»: Gradient показал отсутствие у Максима Галкина русских черт лица

Супруг Аллы Пугачевой наряду с другими представителями шоу-бизнеса решил испробовать на себе эту программу. Вот только ему пришлось долго искать подходящее фото. В результате Максима Галкин узнал интересный факт – оказалось, что наибольшую схожесть он имеет с немцами, а затем идут болгары и испанцы. На юношеских снимках у юмориста вроде присутствуют русские черты лица, однако Gradient показал, что телеведущий больше похож на француза и итальянца.Звездное семейство прочно обосновалось в своем замке, расположенном в деревне Грязь. Вместе с артистом и его супругой проживают их дети – близнецы Лиза и Гарри Галкины. В этом году ребята пойдут в первый класс. У шоумена весьма насыщенный гастрольный и рабочий график. Однако Примадонна не сопровождает мужа в турне.