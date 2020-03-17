Певец Шура из-за коронавируса не смог приехать к матери на празднование ее дня рождения

Как отметил Шура, он уже поздравлял мать по телефону, но захотел сделать это еще раз в социальных сетях. Он назвал Светлану Медведеву “дорогой”, а также отметил, что очень сильно ее любит. Певец пожелал родительнице всегда оставаться здоровой и никогда не унывать. “Мысленно” Шура остается рядом, поскольку он не смог приехать на празднование дня рождения из-за коронавируса. Шоумен выразил надежду на то, что скоро увидится с семьей.Шура опубликовал свое фото, которое сделал в последний приезд в Новосибирск, попросив мать “не пугаться”, поскольку он выглядит уже по-другому. Артист весит 92 кг и считает, что скоро будет “как тростинка”. Как известно, 17 марта Светлане Медведевой исполнилось 63 года.