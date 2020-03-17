У звезды "Дома-2" Анастасии Киушкиной подтвердился коронавирус





Анастасия Киушкина рассказала, что недавно отдыхала во Франции, откуда вернулась буквально на днях. Чтобы обезопасить себя, звезда реалити-шоу поспешила сделать необходимые тесты. Первый результат оказался отрицательным и девушку отпустили домой.На следующий день Анастасию Киушкину вызвали в больницу, где сообщили, что второй тест был положительным. Из жалоб на здоровье у блондинки наблюдается заложенность носа и слабость, однако на данный момент она находится на карантине в собственной квартире.