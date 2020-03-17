Беременную Ольгу Рапунцель отправили на Сейшелы против ее воли

На своей странице в Instagram Ольга Рапунцель пообщалась с поклонниками, при этом уточнив, что якобы умоляла организаторов со слезами на глазах, прося не отправлять ее и детей, однако будущую мамочку не послушали. Она и вся ее семья отправились на Сейшелы, а по дороге "бренду" реалити-шоу даже пришлось бороться с морской болезнью и недомоганием.В числе тех, кто на данный момент живет на Сейшелах, оказались и жена Степана Меньщикова Ангелина Монах, а также Александра Черно. Вернуться в Периметр они, предположительно, смогут, когда закончится строительство новых домов для семейных пар.