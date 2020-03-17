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Беременную Ольгу Рапунцель отправили на Сейшелы против ее воли

Пока в мире продолжается борьба с новым коронавирусом, три беременные участницы проекта "Дом-2" на месяц отправились на Сейшелы, причем жить участники реалити-шоу будут на яхтах. Пока поклонники пишут гневные комментарии и критику в адрес безответственных звезд проекта, Ольга Рапунцель призналась, что ее отправили в тропики против воли.
Беременную Ольгу Рапунцель отправили на Сейшелы против ее воли

На своей странице в Instagram Ольга Рапунцель пообщалась с поклонниками, при этом уточнив, что якобы умоляла организаторов со слезами на глазах, прося не отправлять ее и детей, однако будущую мамочку не послушали. Она и вся ее семья отправились на Сейшелы, а по дороге "бренду" реалити-шоу даже пришлось бороться с морской болезнью и недомоганием.

В числе тех, кто на данный момент живет на Сейшелах, оказались и жена Степана Меньщикова Ангелина Монах, а также Александра Черно. Вернуться в Периметр они, предположительно, смогут, когда закончится строительство новых домов для семейных пар.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:35

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