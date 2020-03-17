Анне Седоковой поставили капельницу из-за обострившейся на фоне стресса крапивницы





Экс-солистка группы «ВИА Гра» давно страдает от этой аллергической болезни, однако каждый раз она обостряется по-новому. Как уточняет Анна Седокова, крапивница появилась у нее из-за стресса, при этом артистка не рассказывает, при каких обстоятельствах она испытала подобное состояние. Тело знаменитости покрылось сыпью, самочувствие ухудшилось, поэтому ей пришлось обратиться за медицинской помощью. Тем не менее ситуация у исполнительницы не критическая, в связи с чем после поставленной капельницы она с новыми силами принялась за работу. Звезда эстрады не собирается брать больничный отпуск, ведь может подвести коллег и поклонников.Крапивница может обернуться для певицы серьезными последствиями. Ранее сама Седокова заявляла, что ждет ребенка от своего нового бойфренда Яниса Тиммы. В то же время не все фанаты верят в беременность кумира.