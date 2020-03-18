Ученые научились расшифровывать древние письмена Ахеменидов с помощью искусственного интеллекта DeepScribe





Исследователи долгое время не могли распознать надписи на глиняных табличках, датированных 550-330 годами до нашей эры, которые относятся к временам империи Ахеменидов. Клинопись, которой написаны давние послания, трудно поддается расшифровке. Поэтому ученые решили применить в этом деле искусственный интеллект DeepScribe. Он обладает алгоритмами, с помощью которых становится возможным перевод древних посланий на современные языки.Из-за огромного количества символов в клинописи, а также трехмерности табличек иные виды искусственного интеллекта не смогли справиться со столь сложным заданием. Разработка ученых из Чикаго способна верно расшифровать не менее 80% знаков с табличек.Исследователи подчеркнули, что смогли добиться такого показателя после длительной и тщательной работы. Специалисты обучили DeepScribe свыше ста тысячам символов языка Ахеменидов, собранных в словарь.