Ученые научились расшифровывать древние письмена Ахеменидов с помощью искусственного интеллекта DeepScribe
Ученые из Университета Чикаго смогли расшифровать древние письмена Ахеменидов. Для этого они использовали искусственный интеллект DeepScribe.
Исследователи долгое время не могли распознать надписи на глиняных табличках, датированных 550-330 годами до нашей эры, которые относятся к временам империи Ахеменидов. Клинопись, которой написаны давние послания, трудно поддается расшифровке. Поэтому ученые решили применить в этом деле искусственный интеллект DeepScribe. Он обладает алгоритмами, с помощью которых становится возможным перевод древних посланий на современные языки.
Из-за огромного количества символов в клинописи, а также трехмерности табличек иные виды искусственного интеллекта не смогли справиться со столь сложным заданием. Разработка ученых из Чикаго способна верно расшифровать не менее 80% знаков с табличек.
Исследователи подчеркнули, что смогли добиться такого показателя после длительной и тщательной работы. Специалисты обучили DeepScribe свыше ста тысячам символов языка Ахеменидов, собранных в словарь.
Исследователи долгое время не могли распознать надписи на глиняных табличках, датированных 550-330 годами до нашей эры, которые относятся к временам империи Ахеменидов. Клинопись, которой написаны давние послания, трудно поддается расшифровке. Поэтому ученые решили применить в этом деле искусственный интеллект DeepScribe. Он обладает алгоритмами, с помощью которых становится возможным перевод древних посланий на современные языки.
Из-за огромного количества символов в клинописи, а также трехмерности табличек иные виды искусственного интеллекта не смогли справиться со столь сложным заданием. Разработка ученых из Чикаго способна верно расшифровать не менее 80% знаков с табличек.
Исследователи подчеркнули, что смогли добиться такого показателя после длительной и тщательной работы. Специалисты обучили DeepScribe свыше ста тысячам символов языка Ахеменидов, собранных в словарь.