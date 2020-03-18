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Новые факты о Новой Зеландии заставили ученых усомниться в истории её возникновения

Учёным удалось открыть новые факты, из-за которых можно усомниться в истории возникновения Новой Зеландии. Сотрудники Викторианского университета в Канаде уверены, что благодаря недавнему бурению морского дна они обнаружили информацию касаемо "скрытого континента".

Как выяснилось, часть территории государства является областью континентальной коры. Она затонула в Тихом океане приблизительно 50 миллионов лет назад. Три года назад Рупертт Сазерленд, профессор Викторианского университета, выступил с заявлением, что Зеландию нужно признать седьмым континентом. Новая Зеландия и Новая Каледония выступают в качестве единственных массивов суши в подводной территории, а общая площадь занимает около 4,9 миллиона км². Толщина континентальной коры составляет в разных местах 10 и 30 километров, тем не менее данный показатель всё равно меньше тех, что есть у иных континентов.

В 1972 году учёные, занимавшиеся бурением морского дна, предположили, что 85 миллионов лет назад гигантский сухопутный пласт планеты Земля "оторвался" и погрузился под воду. Тогда он был частью суперконтинента Гондвана, в который также входили Австралия и Антарктида. Эксперты нашли доказательства - разнообразные образцы почвы, куски породы и химический состав.

Кроме того, была выдвинута гипотеза о том, что примерно 50 миллионов лет назад формировалось Тихоокеанское огненное кольцо, представляющее собой мощную зону вулканов и землетрясений. По всей видимости этот процесс стал причиной разломов субдукции, бездействовавших на протяжение длительного периода времени. В итоге часть суши опустилась как минимум на тысячу метров, после поднялась до уровня моря и вновь исчезла. Анализ окаменелостей, полученных с трёх участков, дал понять, что 50 миллионов лет назад Зеландия была сушей, а два иных недалеко находящихся гигантских объекта навечно скрылись под водой.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 01:00

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