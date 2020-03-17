В ВОЗ призвали не лечиться от коронавируса ибупрофеном





Кристиан Линдмайер подчеркнул, что пока не зафиксировано свидетельств того, что ибупрофен повышает вероятность летального исхода при лечении коронавируса. Пока ученые имеют недостаточно данных и результатов исследований. Однако медики рекомендуют предпочесть парацетамол, а также следовать плану лечения, прописанного доктором. Представитель ВОЗ допускает использование ибупрофена, если его посоветовал принимать лечащий врач.Известно, что количество пациентов, у которых диагностирован CoVID-19, превысило 185 тысяч. По состоянию на 17 марта, в России зафиксировано 114 случаев заболевания.