Экс-жена Степана Меньщикова считает, что его избранница ждет ребенка от бывшего возлюбленного
Бывший, а с недавних пор и нынешний участник проекта "Дом-2" Степан Меньщиков вместе с беременной избранницей Ангелиной Монах пришел на шоу "Спаси свою любовь", чтобы, по его словам, родить ребенка под камерами. Тем не менее, бывшая избранница шоумена уверена, что девушка его обманывает, а ребенок у нее вовсе не от мужа.
Бывшая жена Степана Меньщикова по имени Евгения в беседе с шеф-редактором Татьяной Светловой рассказала, что якобы нынешняя жена шоумена беременна вовсе не от него, а от бывшего возлюбленного по имени Александр. Знакомство шоумена с будущей женой произошло через четыре часа после ее расставания с бывшим избранником, а потому подозрения оказались не беспочвенными.
Теперь Светлова намерена пригласить эк-жену Степана Меньщикова на шоу, где она расскажет, откуда взяла подобные сведения, а возможно и разоблачит беременную участницу проекта "Дом-2".
Бывшая жена Степана Меньщикова по имени Евгения в беседе с шеф-редактором Татьяной Светловой рассказала, что якобы нынешняя жена шоумена беременна вовсе не от него, а от бывшего возлюбленного по имени Александр. Знакомство шоумена с будущей женой произошло через четыре часа после ее расставания с бывшим избранником, а потому подозрения оказались не беспочвенными.
Теперь Светлова намерена пригласить эк-жену Степана Меньщикова на шоу, где она расскажет, откуда взяла подобные сведения, а возможно и разоблачит беременную участницу проекта "Дом-2".