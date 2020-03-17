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Экс-жена Степана Меньщикова считает, что его избранница ждет ребенка от бывшего возлюбленного

Бывший, а с недавних пор и нынешний участник проекта "Дом-2" Степан Меньщиков вместе с беременной избранницей Ангелиной Монах пришел на шоу "Спаси свою любовь", чтобы, по его словам, родить ребенка под камерами. Тем не менее, бывшая избранница шоумена уверена, что девушка его обманывает, а ребенок у нее вовсе не от мужа.
Экс-жена Степана Меньщикова считает, что его избранница ждет ребенка от бывшего возлюбленного

Бывшая жена Степана Меньщикова по имени Евгения в беседе с шеф-редактором Татьяной Светловой рассказала, что якобы нынешняя жена шоумена беременна вовсе не от него, а от бывшего возлюбленного по имени Александр. Знакомство шоумена с будущей женой произошло через четыре часа после ее расставания с бывшим избранником, а потому подозрения оказались не беспочвенными.

Теперь Светлова намерена пригласить эк-жену Степана Меньщикова на шоу, где она расскажет, откуда взяла подобные сведения, а возможно и разоблачит беременную участницу проекта "Дом-2".

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:28

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