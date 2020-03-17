Экс-жена Степана Меньщикова считает, что его избранница ждет ребенка от бывшего возлюбленного





Бывшая жена Степана Меньщикова по имени Евгения в беседе с шеф-редактором Татьяной Светловой рассказала, что якобы нынешняя жена шоумена беременна вовсе не от него, а от бывшего возлюбленного по имени Александр. Знакомство шоумена с будущей женой произошло через четыре часа после ее расставания с бывшим избранником, а потому подозрения оказались не беспочвенными.Теперь Светлова намерена пригласить эк-жену Степана Меньщикова на шоу, где она расскажет, откуда взяла подобные сведения, а возможно и разоблачит беременную участницу проекта "Дом-2".