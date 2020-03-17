Из-за коронавируса футбольный чемпионат Европы перенесли на 2021 год





Футбольный чемпионат Европы достаточно крупное мероприятие, поэтому из-за пандемии и закрытия границ его проведение невозможно. Он должен был стартовать 12 июня и длиться месяц, но чиновники спортивных организаций понимают, что Европа не успеет к этому времени оправиться от последствий коронавируса. Поэтому, соревнования перенесли на следующий год, а дата их проведения 11 июня - 11 июля.На данный момент футбольные матчи отменили Великобритания, Германия, Испания и Италия. Кроме этого, а России до 10 апреля не будет ни одной игры. Угроза отмены также повисла и над знаменитым Каннским кинофестивалем, который проходит во Франции.