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Из-за коронавируса футбольный чемпионат Европы перенесли на 2021 год

СМИ по всему миру сообщают о том, что из-за коронавируса, который быстро распространяется по планете, футбольный чемпионат Европы перенесли на 2021 год. Болельщики ждут этого события с нетерпением, так как оно проходит с периодичностью раз в четыре года.

Из-за коронавируса футбольный чемпионат Европы перенесли на 2021 год


Футбольный чемпионат Европы достаточно крупное мероприятие, поэтому из-за пандемии и закрытия границ его проведение невозможно. Он должен был стартовать 12 июня и длиться месяц, но чиновники спортивных организаций понимают, что Европа не успеет к этому времени оправиться от последствий коронавируса. Поэтому, соревнования перенесли на следующий год, а дата их проведения 11 июня - 11 июля.

На данный момент футбольные матчи отменили Великобритания, Германия, Испания и Италия. Кроме этого, а России до 10 апреля не будет ни одной игры. Угроза отмены также повисла и над знаменитым Каннским кинофестивалем, который проходит во Франции.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:24

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