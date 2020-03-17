Киркоров и Тимати поддержали девочку-блогера Анастасию Радзинскую после инцидента с компанией из Казани





Согласно данным Forbes, маленькая жительница РФ является наиболее востребованным детским блогером, доходы от аккаунтов которой приносят ее близким $200-500 тысяч ежемесячно. Общее количество подписчиков на страницах Анастасии Радзинской в Youtube составляет более 87 млн. Тем не менее нажиться на имени 5-летней девочки решила неизвестная казанская компания, оформившая за спиной родителей ребенка его псевдоним на себя. По словам друзей семьи, теперь эта фирма продает от имени «Like Nastya» спецтехнику. Звезды шоу-бизнеса решили поддержать юную блогершу, отправив официальные бумаги в Роспатент и остальные структуры.Под письмом уже подписались многие знаменитости, в том числе Филипп Киркоров, Жасмин, Тимати, Григорий Лепс и другие артисты. Радзинская начала вести активную деятельность на видеохостинге 4 года назад, когда ее родители Юрий и Анна вложили все деньги в продвижение дочери в интернете.